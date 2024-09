Jornal saudita revela que retorno de Neymar deve demorar mais que o esperado

A volta de Neymar aos gramados ainda demorar mais alguns meses. Fora de ação desde 17 de outubro de 2023 por uma lesão no joelho esquerdo em jogo da Seleção Brasileira, o craque do Al-Hilal tinha volta prevista para setembro, mas deve ficar fora até novembro.

A informação é do principal jornal da Arábia Saudita, o “Ariyadhiah”. Dessa forma, Neymar completará mais de um ano sem atuar. Com contrato até 2025 com os sauditas, ele atuou apenas em cinco partidas pelo clube.

Segundo o jornal, Ney fez novos exames, que apontaram que ele necessitará de mais dois meses para se recuperar 100%. Assim, Neymar deve ficar fora da lista dos inscritos para a Liga Saudita pelo técnico Jorge Jesus. Afinal, existe limite de estrangeiros acima de 21 anos na competição.

A ideia do time saudita é inscrevê-lo para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, que tem jogos até janeiro, quando o brasileiro já estará apto a jogar. O Al-Hilal tem até a quarta-feira (11) para divulgar os inscritos na Liga Saudita. Depois, só em janeiro haverá nova janela para inscrições para a liga.

Neymar tem feito treinos físicos nos meses recentes, mas ainda não trabalhou a transição para o campo. Sua lesão foi o rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, sofrido em partida contra o Uruguai (derrota do Brasil por 2 a 0).

