São Paulo irá pedir anulação de jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão

Na visão do São Paulo, o árbitro deu vantagem no primeiro lance e deveria ter marcado falta do camisa 3 por ter encostado a mão na bola. A divulgação das imagens e do áudio da revisão do primeiro go do Fluminense causou a revolta da direção tricolor.

“Para mim, disputa de espaço entre Calleri e Thiago (Santos). Calleri segura o Thiago, eu dou vantagem da falta do Calleri. Era falta para o Fluminense”, disse o profissional.

“Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Deixa rolar, eu falo agora. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)?”, afirmou, antes de se afastar do monitor.

Vale lembrar que com o triunfo, os comandados de Mano Menezes seguiram fora da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes perderam a chance de encostar no G4.