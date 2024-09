Dorival tem quatro desfalques no treino deste domingo. Veja como foi!

Vini Júnior foi um dos desfalques da equipe no treino desta quinta - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Com Fabrício Bruno, a Seleção Brasileira seguiu sua preparação para o duelo contra o Paraguai, nesta terça-feira (10), às 21h30, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa. Contudo, o técnico Dorival Júnior não teve o grupo completo. Afinal, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, os meio-campistas André e Lucas Paquetá e o atacante Vini Júnior não participaram da atividade no CT do Caju.

De acordo com a CBF, o quarteto ficou fora do treino apenas por um controle de carga e não tem lesões. Assim, eles não preocupam para o duelo em Assunção. A imprensa pôde acompanhar apenas os 15 primeiros minutos da atividade, onde Dorival organizou um trabalho de passes rápidos.

A Seleção Brasileira fica em Curitiba até esta segunda-feira (9). A delegação realiza mais uma atividade no CT do Caju e na sequência embarca para o Paraguai. A expectativa é que todos os jogadores estejam à disposição de Dorival Júnior para o treinamento.

Convocado para o lugar de Éder Militão, cortado, Fabrício Bruno chegou a Curitiba na manhã deste domingo e, à tarde, já foi a campo com os companheiros.

O Brasil venceu o Equador por 1 a 0, no Couto Pereira e subiu para a quarta colocação da tabela. Assim, a Seleção Brasileira encara o Paraguai nesta terça-feira (10), em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa.

