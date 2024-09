Corinthians elimina o Palmeiras e vai à final do Brasileirão feminino

O Corinthians está em mais uma final do Campeonato Brasileiro feminino. Neste domingo (8), no Canindé, as meninas do Timão eliminaram o Palmeiras em clássico dramático, pelo jogo de volta das semifinais: uma derrota por 2 a 1 que valeu a vaga pelo placar agregado 4 a 3, ou seja, na ida, as Brabas haviam vencido por 3 a 1. As Brabas, em busca do tetra, agora, encontram o São Paulo ou a Ferroviária na grande decisão.

Lá e cá. E parou por aí!

Um primeiro tempo elétrico até a rede balançar. Depois… Diante da necessidade, o Palmeiras tomou a iniciativa do Dérbi. Assim, a pressão inicial surtiu efeito quando Estevam recebeu cruzamento, amaciou a bola no peito e mandou o bomba contra Nicole: 1 a 0 que não demorou muito. O Corinthians logo se restabeleceu na partida e chegou ao empate. Sampaio largou o aço em uma bela pancada. Em seguida, as equipes não conseguiram repetir aquele ímpeto.

Palmeiras não desiste. Corinthians resiste

As Brabas, na sequência, tentaram a jogar com inteligência, aproveitando bem os momentos de tensão das adversárias, as rivais bem expostas no gramado e o apoio da Fiel. Na melhor oportunidade dos 45 minutos finais, Yaya teve a chance de virar a partida, da pequena área, mas Natascha salvou as Palestrinas. No fim, Dudinha cruzou, e Letícia emendou para recolocar o Verdão na frente. Porém, não havia tempo para tirar o Corinthians da final.

CORINTHIANS 1 x 1 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro feminino – Jogo de volta da semifinal

Data e horário: 08/09/2024, 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)

Gols: Estevam, 8’/1ºT (0-1); Sampaio, 24’/1ºT (1-1); Letícia, 42’/2ºT (1-2)

CORINTHIANS: Nicole; Belinha, Arias, Mariza e Paulinha (Yasmin); Ferreira (Yaya), Sampaio e Vic (Fernandinha); Portilho, Milene (Zanotti) e Jaque (Nogueira). Técnico: Lucas Piccinato

PALMEIRAS: Natascha; Calderan, Pati, Amaral e Poliana (Rincón); Ingredy, Diany (Tainá), Brena (Letícia) e Palermo (Dudinha); Estevam (Liss) e Gutierres. Técnica: Camilla Orlando

Cartão Amarelo: Arias, Nogueira (COR); Amaral, Poliana, Calderan (PAL)

Cartão Vermelho: –

