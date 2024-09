América-MG vence o Guarani com tranquilidade e encosta no G4 da Série B

America-MG reencontra o caminho das vitórias e segue com o sonho do acesso - (crédito: Foto: Mourão Panda / América)

Na primeira vitória do técnico Lisca, o América-MG cumpriu o ‘fator casa’ e bateu o Guarani por 3 a 0, no Independência, pela Série B do Brasileirão. Assim, ainda no primeiro tempo, Matheus Davó, Rodriguinho e Renato Marques garantiram o triunfo sobre o lanterna. O Bugre, portanto, segue com 21 pontos, em 20º, enquanto o Coelho alcançou a marca de 38 pontos, quatro atrás do G4.

Na próxima rodada, o Bugre visita o Paysandu, dia 14 (sábado), às 17h (de Brasília), na Curuzu. O Coelho, aliás, joga contra o vice-líder Santos, dia 15 (domingo), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Coelho arisco

Em casa, o Coelho, que ainda almeja encostar no G4 para retornar à elite do futebol brasileiro, comandou as ações ofensivas no primeiro tempo. Nos primeiros quinze minutos, porém, a equipe mineira não conseguiu incomodar de forma concreta a meta do goleiro Vladimir.

Os comandados do técnico Lisca, entretanto, se aproveitaram de um espaço na defesa bugrina para abrir o placar. Davó, neste sentido, chutou de primeira e conseguiu estufar a rede depois da bola tocar em Salustiano e enganar o arqueiro do time paulista.

Mandante domina

Ainda no primeiro tempo, os donos da casa exerceram sua força no Independência e chegaram ao segundo gol. Dessa forma, em contra-ataque rápido, Adyson ficou livre no corredor para e colocou a bola na cabeça de Rodriguinho para ampliar o placar.

Ataque improdutivo

Na volta do intervalo, o Guarani teve que se lançar ao ataque, porém teve muita dificuldade para ser efetivo e apenas cercou a área. Em momento algum, a equipe de Campinas fez por onde para obter um resultado melhor na partida. O América, por sua vez, só administrou o resultado para ficar com os três pontos.

Sacramentou os três pontos

No fim, Renato Marques aproveitou o cruzamento rasteiro de Marlon e tirou do arqueiro bugrino para carimbar os três pontos, na primeira vitória sob o comando do técnico Lisca.

América 3 x 0 Guarani

25ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 08/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Gols: Matheus Davó (18’/1ºT) (1-0); Rodriguinho (41’/1ºT) (2-0); Renato Marques (44’/2ºT) (3-0)

América: Dalberson; Daniel Borges, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Alê (Matheus Henrique – 43’/2ºT), Juninho e Elizari (Fabinho 19’/2ºT – Moisés 46’/2ºT)); Rodriguinho, Matheus Davó (Renato Marques 27’/2ºT) e Adyson (Felipe Amaral 27’/2ºT). Técnico: Lisca

Guarani: Vladimir; Guilherme Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson (Emerson Barbosa 23’/2ºT); Gabriel Bispo (Anderson Leite – intervalo), Matheus Bueno e Luan Dias; João Victor (Reinaldo 33’/2ºT), Airton (Marlon Douglas 41’/1ºT) e Caio Dantas (Lohan 23’/2ºT). Técnico: Alan Aal

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Cartões Amarelos: Gabriel Bispo e Luan Dias (GUA)

Cartões Vermelhos: –

