Série D: Itabaiana sai na frente. Anápolis e Maringá empatam

O Itabaiana saiu na frente do Retrô ao derrotá-lo por 1 a 0, neste domingo (8), fora de casa, pelo jogo de ida das semifinais desta edição da Série D do Campeonato Brasileiro. A bola, aliás, rolou na Arena Pernambuco, na zona metropolitana do Recife.

A volta será no Estádio Etelvino Mendonça, no domingo (15). Assim, o Itabaiana joga por um empate no Tremendão da Serra para avançar. Já os pernambucanos precisam, portanto, vencer: um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, e triunfos maiores asseguram a classificação.

Cleiton, aos 26 minutos do primeiro tempo, anotou o gol dos sergipanos.

Mais cedo, no outro jogo de ida da semifinal, o Anápolis empatou com o Maringá por 1 a 1, no Estádio Jonas Duarte. Na volta, quem vencer passa, então, para a final. A decisão será no Estádio Willie Davids, no próximo domingo (15), em Maringá, no Paraná. Uma nova igualdade leva a série aos pênaltis.

Léo Ceará abriu o placar para os goianos no primeiro tempo. Na etapa final, entretanto, Cardoso deixou tudo igual no marcador.

Os quatro semifinalistas da Série D estão assegurados na Série C de 2025.

