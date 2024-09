São Bernardo x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da segunda fase da Série C, São Bernardo e Remo medem forças nesta segunda-feira (9), às 20h (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio. Fora de casa, a equipe paraense tenta manter os 100% de aproveitamento nesta altura da competição nacional, enquanto o time paulista busca se recuperar da derrota para o Volta Redonda.

O Leão Azul não disputa a segunda divisão nacional desde 2021, enquanto os donos da casa querem garantir o acesso e se consolidar. Na primeira fase, o Tigre ficou com o quarto lugar, enquanto os visitantes avançaram com a oitava colocação.

Onde assistir

A partida desta segunda-feira (9) terá a transmissão da DAZN e do Nosso Futebol.

Como chega o São Bernardo

A reta final traz um estilo completamente diferente à competição, não só pelo caráter decisivo, como por ser tiro curto e não deixar barato tropeços. Dessa forma, o Bernô poderá contar com o retorno do meia Lucas Lima, que está em fase final do tratamento de uma lesão sofrida há mais de um mês. Para fazer valer o “fator casa”, o clube paulista liberou a entrada franca para a torcida aurinegra.

Como chega o Remo

O Leão Azul contará com os retornos do volante Bruno Silva e do zagueiro Ligger, que cumpriram suspensão contra o Botafogo-PB. Sendo assim, eles estarão de volta contra o Bernô nos lugares de Rodrigo Alves e Bruno Bispo, respectivamente. Por fim, na primeira fase da Série C, as equipes se enfrentaram em Belém, no Pará, pela 8ª rodada, e quem levou a melhor foi o São Bernardo, que venceu por 1 a 0 com gol de Luiz Felipe no início do segundo tempo.

SÃO BERNARDO X REMO

2ª rodada do Grupo A – Quadrangular final da Série C

Data e horário: 09/09/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo, Augusto, Alan Santos, Helder (João Pedro), Davi Gabriel; Lucas Tocantins (Kauã Jesus), Romisson, Rodrigo Souza, Silvinho; Kayke Rodrigues. Técnico: Ricardo Catalá

REMO: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger, Sávio; Diogo Batista, Jaderson, Bruno Silva, Raimar;

Pavani, Pedro Vitor e Ytalo. Técnico: Rodrigo Santana

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Roberto Rivelino Dos Santos Junior (PR) e Denise Akemi Simoes De Oliveira (PR)

VAR: Vinicius Gomes Do Amaral (MG)

