Série C: Volta Redonda empata e pode perder a ponta

Fora de casa, o Volta Redonda conseguiu um empate sem gols diante do Botafogo-PB, neste domingo (8), no Almeidão, em João Pessoa. A bola rolou pela segunda rodada da Segunda Fase desta edição da Série C do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa, por ora, o Voltaço na ponta do Grupo B, com quatro pontos. Mas o time do Sul-Fluminense pode perder a liderança se o Remo vencer o lanterna São Bernardo, nesta segunda-feira (9), às 20h, no Primeiro de Maio, no ABCD Paulista. Os paraenses têm três pontos, seguidos pelo Botafogo-PB, com 1. Os paulistas estão zerados na tabela.

Na próxima jornada, no domingo (15), o Volta Redonda encara justamente o Remo, no Mangueirão. Já o Botafogo-PB visita o São Bernardo, em São Paulo.

Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais desta edição da Série C e garantem vaga na Série B do Brasileirão de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.