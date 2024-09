Atlético espera dívida reduzida no próximo balanço

CEO do Atlético, Bruno Muzzi afirmou que o clube mineiro tem a expectativa de reduzir a dívida no próximo balanço financeiro. Segundo o executivo, a meta é, então, passar de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,2 bilhão. A informação é do site “ge”.

“Queremos reduzir o mais rápido possível organicamente, acho bem difícil. É um endividamento muito alto. Se conseguirmos novos investidores, novos aportes, é um caminho para zerar a dívida”, adiantou Muzzi.

O Galo espera abater as dívidas honorárias, ou seja, aquelas com juros altos com os bancos.

Em 2023, aliás, o Atlético divulgou o primeiro balanço da era da SAF com redução do débito, em documento aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Os números chegam a R$ 945 milhões – mais a dívida da Arena MRV, avaliada em R$ 493 milhões. No total, R$ 1,4 bilhão. No balanço de 2024, houve uma redução de R$ 747 milhões.

Empréstimos do Atlético

O endividamento do Atlético, segundo a publicação, passa por empréstimos realizados pelo clube. O Atlético, entretanto, conseguiu uma redução no último ano, em 45% dos valores pagos, totalizando R$ 465 milhões, em 2024.

