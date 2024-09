Souza, do Vasco, é assaltado com fuzil no Rio de Janeiro

Atualmente, Souza briga por seu espaço no time do Vasco - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O volante Souza, do Vasco, viveu momentos de tensão ao lado do filho no último domingo (08). O jogador foi assaltado por bandidos com fuzil no bairro de Olaria, na Zona do Rio de Janeiro.

De acordo com Souza, que contou o ocorrido em um vídeo, até mesmo o chinelo que estava foi levado

“Acabei de ser assaltado aqui na Leopoldina Rego, perto de Olaria. Levaram tudo. Levaram até meu chinelo, celular. O cara estava de fuzil, levaram o carro. Estava eu e o Nicolas (filho), consegui tirar o Nicolas. Me deixaram descalço. Eu queria que você postasse para ver se a gente consegue encontrar o carro. Posta aí, se for possível, tá bom? Enfim, só isso. Tá tudo bem, graças a Deus. A gente tá bem. A polícia já está aqui. Eu estou descalço. Levaram tudo, tá bom? Beijão”, disse o atleta em um vídeo divulgado pela esposa.

Horas mais tarde, Souza fez uma publicação no story de sua conta no Instagram a fim de agradecer por não ter sofrido maiores danos.

“Graças a Deus estamos todos bem. Deus é bom o tempo todo. (…) Te amo, Deus”, escreveu o volante, que também usou uma passagem bíblica na postagem.

Retorno de Souza ao Vasco

Aos 35 anos, Souza voltou ao clube carioca em julho após 14 anos. Desde que retornou, o volante fez quatro jogos até o momento. Revelado pelo Cruz-Maltino em 2008, Souza acumula passagens por Basaksehir, Besiktas e Fenerbahçe, da Turquia, além do Al-Ahli, da Arábia Saudita, Porto, de Portugal, São Paulo e Grêmio. Além disso, também soma convocações para a Seleção Brasileira.

