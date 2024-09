Corinthians define plano para apresentar Depay aos torcedores

Depay é o novo reforço do Corinthians para a sequência da temporada - (crédito: - Foto: John Thys/AFP via Getty Images)

Em meio à expectativa para a chegada de Memphis Depay ao Brasil, o Corinthians define os preparativos para apresentá-lo aos torcedores. Assim, caso nada mude até a próxima quarta-feira (11), o clube pretende que o holandês tenha o primeiro contato com a Fiel antes do duelo decisivo com o Juventude, pela Copa do Brasil, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Dessa forma, o atacante, de 30 anos, tem previsão de chegada para o fim da manhã de quarta-feira (11). A tendência, portanto, é que ele chegue já com toda burocracia resolvida, só esperando ter seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Isso porque o clube paulista e o estafe do atleta buscaram resolver essas questões de forma on-line. Nesse sentido, o Timão também chegou a oferecer a ida de um representante para a Holanda para solucionar as arestas burocráticas e assinatura do contrato.

Diante disso, Fabinho Soldado viajou à Holanda no domingo para formalizar o negócio. Em seus últimos momentos no país antes de embarcar para o Brasil, Depay acompanhou a vitória da seleção por 5 a 2 sobre a Bósnia-Herzegovina, pela Liga das Nações.

Por fim, a tendência é que o time tenha o holandês à disposição contra o Fortaleza, nos duelos válidos pela Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o Corinthians perdeu para o Juventude por 2 a 1, em Caxias do Sul, e precisa reverter a desvantagem para garantir uma vaga nas semifinais.

