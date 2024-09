Bobadilla tem problema físico em jogo do Paraguai, e São Paulo observa

Bobadilla é titular do São Paulo, porém apresentou um problema físico antes de duelo com o Galo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Antes do confronto com o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, o São Paulo ligou o alerta sobre o meio-campista Bobadilla. Afinal, o jogador sofreu uma contratura na panturrilha no duelo entre Paraguai x Uruguai, na semana passada. Ele, então, e é dúvida para o jogo de terça contra o Brasil, em Assunção, pelas Eliminatórias.

Na próxima quinta-feira (12),o Tricolor paulista mede forças, às 21h45 (de Brasília), com o Galo, na Arena MRV, e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais da competição. Caso vença por apenas um, a definição da vaga será nos pênaltis.

O técnico Gustavo Alfaro confirmou o problema físico de Bobadilla logo após o empate, sem gols, com o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

“Ele disse que sentiu uma contratura na panturrilha e que incomodava para correr. Foi uma carga na panturrilha pelo próprio calor da partida e pelo que foi o jogo”, disse o treinador.

Por fim, diante disso, o São Paulo acompanha a situação, visto que o atleta é titular do meio de campo ao lado Luiz Gustavo, e o duelo com o Galo é decisivo para as pretensões na Copa do Brasil. Não só pelo lado esportivo, como também pela questão financeira (R$ 9,450 milhões para quem avançar).

