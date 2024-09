Wesley contratou profissionais fora do Flamengo para evoluir em desempenho

Wesley esteve envolvido em duas possibilidades de negociação para clubes europeus recentemente. O acordo mais lucrativo seria com o Atalanta, por cerca de R$ 120 milhões, mas terminou de forma frustrante para o jogador e também para os cofres rubro-negrosAtalanta desiste de contratar Wesley, do Flamengo. Apesar disso e com sonho vivo de atuar na Europa, o lateral tem recebido mentoria e investido em profissionais fora do clube para evoluir e valorizar-se ainda mais no mercado.

O Atalanta desistiu da negociação por Wesley após a demora no envio da documentação por parte do Flamengo. Além disso, os italianos não concordaram com a inserção de uma exigência do Rubro-Negro em relação à liberação do atleta – que queria mantê-lo no elenco por mais dois jogos. Sendo assim, o time da Itália retirou oficialmente sua proposta pelo jovem.

O Flamengo também recebeu uma oferta do Bournemouth, da Inglaterra, por cerca de R$ 71,2 milhões pelos direitos de Wesley. O Rubro-Negro, que já havia negado outras investidas vindas do Velho Continente anteriormente, optou por avançar no acordo com o Atalanta.

Trabalhos fora do Flamengo

O jovem jogador entende que frustrações, como a negociação com o Atalanta, fazem parte do caminho e para isso é preciso manter-se forte. Por isso, Wesley tem recebido uma mentoria de Guilherme Siqueira. O profissional também trabalha como um dos empresários do lateral, posição que atuava quando jogou futebol em clubes como Atlético de Madrid, por exemplo.

A consultoria com Guilherme, um dos profissionais que acompanham Wesley fora do Flamengo, serve para aspectos mais práticos. Siqueira trata de questões técnicas, táticas e trabalha em cima de posicionamento com o jovem lateral.

Além da mentoria com Siqueira, Wesley também contratou um fisioterapeuta e uma analista de desempenho. O primeiro para objetivos físicos, enquanto a ideia da análise se baseia em atacar suas deficiência e potencializar as principais virtudes.

Wesley no profissional

O lateral-esquerdo estreou pelo profissional do Flamengo na derrota sobre o Atlético-GO, pelo Brasileirão, em dezembro de 2021. De lá para cá, esteve presente em 49 vitórias, 18 empates e 24 derrotas em 91 jogos oficiais pelo clube. Wesley marcou dois gols e contribuiu com duas assistências nesse período.

As sondagens da Europa começaram menos de dois anos depois da estreia de Wesley no profissional. No início de 2023, por exemplo, o Barcelona tentou o empréstimo com opção de compra junto ao Flamengo, mas não houve acordo. Ao final da temporada, cerca de três clubes do Velho Continente monitoravam o jovem.

O Observatório do Futebol (CIES Football) citou Wesley como um dos mais promissores do mundo e o colocou como atleta com melhor índice de atuações entre sub-23 atuando no Brasileirão. No mês passado, o instituto fez um destaque para o lateral ao apontá-lo como o melhor jogador de sua posição na categoria sub-21 na América do Sul.

1. Wesley (Flamengo): 21 anos

2. Julio Soler (Lanús-ARG): 19 anos

3. Román Veja (Argentinos Juniors): 20 anos

4. Mateo del Blanco (Unión-ARG): 20 anos

5. Lautaro Vargas (Unión-ARG): 19 anos

Wesley, aliás, figura como único representante brasileiro na lista entre os dez melhores laterais sub-21 da América do Sul. Há o representante do Palmeiras, Agustín Giay, de 20 anos, mas o jovem nasceu na Argentina e apenas atua no Brasil.

O Flamengo, por exemplo, aposta nas condições de Wesley chegar à Seleção Brasileira por seu potencial.

“A gente, como sempre contou, conta muito com o Wesley. Atleta que nos ajudou e vai continuar ajudando muito, tem potencial enorme. A gente acha que é um atleta que no futuro vai fazer parte da Seleção Brasileira”, disse Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo.

