Ex-Flamengo é apontado como novo affair de Anitta

Ex-Flamengo, o volante Vinicius Souza, mais conhecido como Vinição, é apontado como novo affair de Anitta. De acordo com o perfil ‘Condomínio da Fifi’, o jogador, atualmente no Sheffield United, da Inglaterra, pessoas próximas aos dois já cravam um namoro entre o atleta e a cantora.

Os indícios teriam ganhado força durante uma festa logo após a apresentação de Anitta no jogo da NFL, realizado na Neo Química Arena. O after teria reunido diversos famosos. Entretanto, o destaque teria ficado por conta do possível novo casal.

A interação entre os dois ficou mais forte depois de uma viagem da cantora para a Grécia. Desde então, Vinição vem comentando nas fotos de Anitta, inclusive com uma figurinha com olhos de coração.

Quem é Vinicius Souza, possível affair de Anitta?

Vinicius Souza, de 25 anos, iniciou a carreira no Flamengo. Ele deixou o clube em 2020 para defender o Lommel, da Bélgica. Por lá defendeu ainda o Mechelen. Em 2022, seguiu por empréstimo para o Espanyol. Após uma boa temporada, o Sheffield adquiriu o volante em 2023.

O jogador possui dois filhos do relacionamento com a influenciadora Giulia Dantas.

