Amanda Kimberlly revela porque deixou de amamentar Helena, filha de Neymar

A saúde mental de Amanda Kimbelly, mãe da terceira filha registrada de Neymar, impediu o processo de amamentação de Helena. A bebê de dois meses usa mamadeira, visto que a influenciadora só conseguiu amamentá-la no primeiro mês. Ela, inclusive, postou um desabafo sobre com a pressão sofrida por mulheres pode atrapalhar o início do ciclo materno.

Kimberlly ainda não havia se pronunciado sobre o tema, mas expôs parte da vida pessoal após sofrer uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Os ataques começaram após Helena, de dois meses, aparecer em um storie sendo amamentada por uma mamadeira. Amanda, então, usou a plataforma para justificar o ocorrido.

Segundo a influenciadora, sua saúde mental teve impacto direto no processo de amamentação de Helena. Amanda relevou que a pressão sofrida por mães durante esse período pode ser determinante na relação entre mãe e filha.

Saúde mental e amamentação

Kimberlly deu foco a pressão sofrida por mães num todo, sem dar foco exclusivamente à enxurrada que sofreu. Disse que se sentiu impotente ao não conseguir dar continuidade ao processo de amamentação e parabenizou mulheres que têm tal privilégio.

“Fico pensando, como é a vida e a saúde mental de uma pessoa (muitos fakes) que diz saber tudo (muitas afirmam) sobre a minha, agora a pauta e a amamentação da minha família. Fiquei observando essa foto e fui invadida por tantos sentimentos, dor, angústia, impotência, tristeza… Mas o melhor e maior de todos era o amor, por um mês eu consegui viver a amamentação”, e concluiu:

“Infelizmente minha saúde mental atrapalhou muito esse processo, foram dias e noites indo até o meu limite. Parabéns para quem tem esse privilégio de produzir, parabéns também para as mamães que passaram pelo que eu passei, você não é menos mãe por isso”, desabafou.

Filha de Neymar

Helena nasceu fruto de uma breve relação entre Neymar e Amanda Kimberlly – com rumores de traição do jogador, que namorava Biancardi à época. Até o nascimento, não havia qualquer confirmação oficial da assessoria do atacante do Al-Hilal sobre a paternidade da bebê. O atleta, no entanto, esteve presente na maternidade, em julho, e registrou a terceira filha no mesmo dia.

Neymar, inclusive, já publicou algumas fotos babando em Helena – que muitos comparam com Davi, primogênito do jogador. A bebê nasceu no dia 03, mas o astro do Al-Hilal só revelou seu rosto nas redes sociais no dia 19.

