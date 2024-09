André Carrillo desembarca no Brasil para reforçar o Corinthians

Andre Carrillo é o novo reforço do Corinthians para a sequência da temporada - (crédito: - Foto: Cris Bouroncle/AFP via Getty Images)

Reforço na área! O meia peruano André Carrillo desembarcou na manhã desta segunda-feira (9), no aeroporto internacional de Guarulhos. O jogador, de 33 anos, irá realizar exames médicos no CT Joaquim Grava e assinar contrato com o Corinthians.

Além disso, o timão corre para regularizar o atleta e inscrevê-lo em uma possível semifinal da Copa do Brasil. O mesmo acontecerá com o holandês Memphis Depay, que é aguardado para a próxima quarta-feira (11). Cabe destacar que o jogador conhece bem o técnico Ramón Díaz e seu filho, o auxiliar Emiliano Díaz, desde os tempos em que trabalharam juntos no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Desde que deixou o Al-Qadisiyah, o meia estava sem clube e chegará sem custos de aquisição de direitos econômicos. Com a camisa da seleção peruana, o atleta já disputou mais de 100 partidas e teve passagens por Benfica e Sporting, de Portugal, e Watford, da Inglaterra.



Neste segundo semestre, o Corinthians já fechou nove contratações. Entre elas, estão Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Talles Magno, José Martínez, Héctor Hernández, André Carillo e Memphis Depay.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.