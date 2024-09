Torcedor cai no fosso do estádio em jogo da Copa Argentina

Apesar do ciclo de Data Fifa, algumas competições seguem em curso na América do Sul como, por exemplo, a Copa Argentina. E, no último fim de semana, o jogo entre Boca Juniors e Talleres teve uma situação bastante preocupante envolvendo um torcedor xeneize.

Pouco depois da bola rolar no Estádio Malvinas Argentinas, um torcedor do Boca que estava no setor Popular Norte caiu no fosso do estádio. Não há informações sobre qualquer tipo de confusão ou situação que provocou a queda do fã boquense em caráter intencional.

Assim que a situação ocorreu, a equipe de bombeiros voluntários e até alguns torcedores próximos se mobilizaram para prestar os primeiros socorros. De imediato, se notou que a vítima não conseguia se levantar sozinha, precisando de imobilização antes do transporte ao Hospítal Central da cidade.

De acordo com os primeiros exames realizados no torcedor do Boca Juniors, foi constatado o quadro de politraumatismo por queda de grande altura. Apesar disso, a equipe médica agregou que ele não corre risco de morte e seguirá internado nos próximos dias em caráter de observação.

Apesar da seriedade do fato, ele não gerou qualquer tipo de interrupção ou ameaça de suspensão na partida que valia pelas oitavas de final da Copa Argentina. Com isso, dentro das quatro linhas, o Boca avançou nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

