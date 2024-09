Chef mineira retorna ao Brasil para acompanhar Depay no Corinthians

Pode ser que Memphis Depay leve um tempo para se acostumar com o estilo de vida ou o clima brasileiro, mas esse não será um problema para culinária. Isso porque o holandês, que deve ser apresentado como reforço do Corinthians nesta semana, tem uma chef mineira na liderança de sua equipe. A brasileira mora há nove anos na Europa e trabalha há três para o atleta.

A parceria entre Depay e a brasileira Paula Cardoso começou há três anos, quando o atleta ainda defendia o Barcelona. A chef o acompanhou no Atlético de Madrid e, agora, retornará ao Brasil junto a Memphis. Desta vez, no entanto, com outro destino: São Paulo.

A indicação de um chef particular esteve na lista de exigências de Depay para transferir-se ao futebol sul-americano. O reforço do Corinthians também mostrou-se receoso em relação à segurança do Brasil e pediu um condomínio fechado com vigilância reforçada.

Chef de cozinha brasileira

Natural de Ponte Nova, em Minas Gerais, Paula Cardoso residia na Europa há nove anos – até o acordo de Depay com o Corinthians. A chef se especializou em alimentação para atletas de alto rendimento e passou a ser reconhecida no meio esportivo. Não à toa, trabalhou com nomes de impacto como, por exemplo, Philippe Coutinho no Barcelona.

Paula deixou as origens mineiras para morar em Barcelona e seguir carreira. Ainda passou por Paris antes de, a pedido de Depay, se mudar para Madrid. Agora, a chef retorna ao Brasil para viver em São Paulo.

Companheira de Depay há um tempo, Paula Cardoso sabe de cor as preferências do holandês sobre a comida brasileira. A chefe contou, por exemplo, que o atacante não dispensa um churrasco com farofa e vinagrete.

Depay no Corinthians

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, embarcou para Holanda para fechar a contratação de Memphis Depay. O atacante de 30 anos passou por exames no final de semana em uma clínica local, que, inclusive, já teve aprovação do clube paulista. As partes devem assinar um acordo até o fim de 2026.

O Corinthians, aliás, mantém a expectativa de apresentar o reforço para os torcedores na noite decisiva de quarta-feira (11). O Alvinegro paulista recebe o Juventude, às 21h, para decidir a vida na Copa do Brasil 2024.

