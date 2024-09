Jornal trata ida de Memphis Depay ao Corinthians como “destino menor”

Anteriormente ao acerto com Corinthians, Memphis teve como último clube o Atlético de Madrid - (crédito: Foto: AFP via Getty Images)

O jornal ‘Marca’, da Espanha, tratou a ida de Memphis Depay para o Corinthians como um retrocesso na carreira do holandês. O diário avaliou a saída de alguns jogadores do Atlético de Madrid, caso do atacante de 30 anos.

De acordo com o ‘Marca’, o acordo entre Memphis e o clube brasileiro é um dos exemplos de destino “menor” que ex-atletas do Atleti optaram ao deixarem o clube.

“Fato é que aquele que foi o 9 alvirrubro em várias partidas vai para o Corinthians, depois de procurar hospedagem durante todo o verão (europeu). Não conseguiu nem após uma Eurocopa em que deixou vislumbres do bom atacante que é quando está em forma, e o Campeonato Brasileiro acaba sendo um destino menor para um jogador que atuou em vários dos grandes da La Liga e da Europa na última década”, avaliou o diário espanhol.

Além do holandês, também foram citados Savic (no Trabzonspor), Söyüncü (no Fenerbahçe) e Gabriel Paulista (no Besiktas), trio que seguiu para o futebol turco, como atletas que optaram por destinos “menores”, de acordo com a visão do ‘Marca’. Moldovan (no Sassuolo), que vai disputar a segunda divisão, foi outro a aparecer na lista.

Acerto de Memphis Depay com o Corinthians Após não renovar com o Atlético de Madrid, Memphis Depay ficou livre no mercado e optou pelo acerto com o Corinthians. Na última temporada pelo time comandado por Diego Simeone, Memphis atuou 39 vezes, marcou nove gols e deu duas assistências. O acordo com a equipe brasileira deve ter validade até o fim de 2026. A expectativa é que ele seja apresentado na quarta-feira (11). Memphis começou a aparecer para o mundo no PSV, da Holanda, onde deu os primeiros passos como profissional. Posteriormente seguiu para o Manchester United. Mas foi no Lyon, da França, onde recuperou o seu protagonismo. Em 2021, fechou com o Barcelona. Porém, ficou apenas duas temporadas até assinar com o Atlético de Madrid. Já pela seleção da Holanda, o atacante soma duas Copas do Mundo disputadas (2014 e 2022), inclusive com gol marcado na Neo Química Arena. Ao todo são nove jogos e três gols na competição. Na Eurocopa, Memphis também soma duas participações (2021 e 2024), com 10 jogos disputados e três gols.