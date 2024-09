‘É difícil recusar o maior do continente’, diz Plata em apresentação no Flamengo

Gonzalo Plata com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução Youtube FlaTV)

O equatoriano Gonzalo Plata, reforço do Flamengo na janela de transferência do meio do ano, foi apresentado na tarde desta segunda-feira (9), no Ninho do Urubu. O atacante começou a coletiva exaltando a sua nova equipe e revelando ajuda de David Luiz neste seu início no futebol brasileiro.

“A verdade é que foi uma batalha de muito tempo (negociação). Na hora em que estávamos perto de um acerto, se complicou outra vez. Mas, uma vez que chega uma proposta do Brasil, do maior do continente, é difícil de recusar. Isso também me deu forças”, iniciou Plata.

“Estou muito feliz de estar aqui, sei que estou em uma família. As pessoas aqui me acolheram muito bem. David Luiz me disse ‘conta comigo para o que precisar'”, completou.

Em resumo, para contratar o jogador equatoriano, o Flamengo pagará US$ 4,25 milhões (R$ 24 milhões) ao Al-Sadd, do Qatar.

Durante a coletiva, Plata explicou que já acompanhava o Flamengo antes mesmo de abrir negociações com o clube. Assim, ele afirmou que assistia os vídeos de Vini Jr com a camisa rubro-negra, e disse que assistiu a final da Libertadores de 2019.

Veja outras respostas

Conversa com Tite

“Quando falei com ele (Tite), sabia que era um treinador respeitado, e sou privilegiado de poder jogar para ele. Me deu confiança quando cheguei, no campo me deu muito mais. A partir daí, disse onde gostaria de jogar, mas a decisão é dele. Onde me coloquem, vou tentar fazer o melhor possível”.

Primeiros dias no Flamengo

“Foi incrível entrar aqui, ver a estrutura que o Flamengo tem. Tem coisas muito incríveis de recuperação, alimentação, ginásio, todos da parte médica. Tem muitas pessoas com quem pode aprender coisas pessoais fora de campo e dentro. Poucos clubes têm o que o Flamengo tem. Um dos maiores do continente. É incrível tudo que tem aqui”.

Ansioso por estreia no Maracanã

“Sei que no estádio aqui são sempre 50 mil, 60 mil pessoas loucas pelo futebol. Dessa forma, espero poder coisas muito importantes, fazer gol e ver todos gritar, aplaudir por fazer algo bom. Afinal, vai ser muito especial para mim”.

