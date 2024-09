São Paulo anuncia renovação do zagueiro Sabino até o fim de 2026

O São Paulo anunciou, nesta segunda-feira (9), a renovação do contrato do zagueiro Sabino. Assim, o novo vínculo do defensor com o clube paulista irá até o fim de 2026.

Dessa forma, o Tricolor preferiu antecipar a renovação em virtude das boas atuações do defensor, que se consolidou entre os titulares, sobretudo nas últimas três partidas, na ausência de Alan Franco.

“Agradeço a todas as pessoas que trabalharam para que esse momento chegasse. Cheguei aqui voltando de uma lesão, tinha feito uma cirurgia, e o clube confiou no meu trabalho. Fiz muito esforço para estar aqui. Obviamente, quando vem um convite do São Paulo, todo esforço é o mínimo. Estou muito feliz com essa oportunidade”, disse o defensor ao site oficial do clube.

Defensor sobe de produção

“Estamos muito felizes em ter o Sabino conosco até 2026. A chegada dele passou por um trabalho da diretoria de futebol, do Muricy Ramalho, nosso coordenador. E ele se aplicou, se determinou, praticamente ficou internado no CT da Barra Funda. O comprometimento desse atleta nos fez confiar nele, antes até que ele começasse a jogar. Quando começou a jogar, todos viram o nível, a qualidade”, disse o Presidente Julio Casares. “O nome do Sabino chegou para a gente em uma conversa com o Muricy, que o conhecia bem. Quando ele chegou, tudo o que o Muricy falava dele do ponto de vista profissional se confirmou. Nós fizemos primeiro um contrato mais curto, depois renovamos até o fim dessa temporada, porque a gente via o que ele fazia nos treinamentos. Agora ele entrou, está indo bem, e nós estamos renovando por mais duas temporadas. É um atleta que tem tudo a ver com o projeto do São Paulo. É um jogador que quer estar aqui e sempre demonstrou isso”, acrescentou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

