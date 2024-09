Recuperados, Gabigol e Arrascaeta participam de treino do Flamengo

Gabigol e Arrascaeta durante treino no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

O técnico Tite contou, no treinamento desta segunda-feira (9), com dois reforços. Afinal, Gabigol e Arrascaeta, que se recuperaram de suas respectivas lesões, foram ao campo do Ninho do Urubu e realizaram atividades com o elenco rubro-negro. Assim, eles devem ficar à disposição para o jogo contra o Bahia na quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Quem também participou sem limitações das atividades no centro de treinamento foi Léo Pereira. O zagueiro, afinal, já se recuperou da entorse no joelho esquerdo. O mesmo aconteceu com David Luiz, que melhorou das dores em uma das coxas.

De La Cruz fica na academia

Em contrapartida, Nico De La Cruz realizou trabalhou na parte interna do Ninho do Urubu. O uruguaio, no entanto, não deve ser problema para a próxima partida. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, o Flamengo joga pelo empate no Maracanã.

