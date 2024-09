Assessor da presidência tenta entrar no vestiário do Santos e gera confusão

Alex Fabiano, conhecido como GG, participou de uma confusão na porta do vestiário do Santos - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre Brusque, na Arena Joinville, uma confusão tomou conta da entrada do vestiário. Afinal, o assessor da presidência do clube Alex Fabiano, conhecido como “GG”, tentou invadir a roda de oração dos jogadores, mas o diretor Alexandre Gallo não permitiu.

Vale destacar que esse momento de oração é algo mais íntimo do elenco e com aqueles que convivem no dia a dia do clube, como a comissão técnica e o diretor de futebol. O diretor, então, solicitou que GG se retirasse do local. Logo depois, houve uma discussão, que trouxe incômodo.

Apesar disso, Gallo disse, ao portal “ge”, que se manteve tranquilo. No entanto, irá averiguar com a segurança do Peixe, como o assessor teve acesso ao vestiário.

Alex Fabiano, por sua vez, alegou, também ao portal “ge”, que tudo não passou de um grande mal entendido. Para ele, a discussão aconteceu apenas por causa de um “excesso de energia” de ambas as partes. Ao jornalista Ricardinho Martins, que falou do tema em seu canal, o clube confirmou o fato.

“Após a partida em Joinville, pouco antes do início da tradicional oração no vestiário, o grupo foi surpreendido com a presença do senhor Alex Fabiano, disposto a participar do ato religioso. De pronto, o executivo de futebol, Alexandre Gallo, pediu que saísse da roda de atletas, por se tratar de um momento exclusivo de jogadores e comissão. Gallo e Alex tiveram uma conversa mais acalorada, porém tudo já está resolvido e esclarecido.”

