Eliminatórias: Seleção Brasileira deixa Curitiba rumo ao Paraguai

A Seleção Brasileira deixou Curitiba na tarde desta segunda-feira (9) rumo a Assunção. Nesta terça-feira (10), o Brasil encara o Paraguai, no Defensores del Chaco, às 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Em sua saída do hotel Bourbon, onde ficou hospedado durante toda sua passagem por Curitiba, a delegação brasileira recebeu o carinho habitual, como em todos os dias no Paraná.

Pela manhã, o técnico Dorival Júnior comandou o último treino no CT do Caju, casa do Athletico Paranaense. O treinador esboçou o provável time titular contra o Paraguai, com Endrick no ataque.

Assim, o Brasil deve chegar em Assunção ainda nesta segunda-feira, na parte da noite. Dorival não vai realizar mais nenhum treino até a hora da partida.

De Curitiba, a Seleção Brasileira deixou o saldo positivo com a vitória diante do Equador por 1 a 0, no Couto Pereira, na última sexta-feira. Com a vitória, o Brasil subiu para a quarta colocação da tabela das Eliminatórias.

