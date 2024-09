Cruzeiro bate o martelo e encerra vínculo com reforço milionário

O Cruzeiro rescindiu o contrato com o meia Claudinho. O atleta tinha vínculo até junho de 2025 e estava emprestado ao Confiança, da Série C.

Claudinho foi contratado em 2020 pelo Cruzeiro, vindo da Ferroviária. Ele custou R$ 3 milhões aos cofres da Raposa na ocasião. A dívida referente ao atleta, aliás, foi incluída na recuperação judicial do clube.

Na época, o presidente do Cruzeiro era Sérgio Santos Rodrigues. O jogador chegou como grande reforço, no entanto, nunca conseguiu se firmar na Toca da Raposa II. Entre 2020 e 2021, ele disputou 42 jogos com a camisa celeste, marcou dois gols e deu duas assistências.

Vale lembrar, inclusive, que o presidente do Cruzeiro em 2020, Sérgio Santos Rodrigues, ressaltou que não aceitou uma proposta de R$ 15 milhões pelo meia.

