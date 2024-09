Campeão mundial sub-20 renova contrato com o Flamengo

O Flamengo renovou o contrato de João Victor Souza, zagueiro campeão do Mundial de Clubes Sub-20 pelo time carioca. O zagueiro de 17 anos assinou vínculo até dezembro de 2029, com multa rescisória de 70 milhões de euros (cerca de R$ 431,5 milhões).

“O atleta João Victor Souza assinou renovação de contrato com o Clube de Regatas do Flamengo. Desejamos muitas conquistas com o Manto Sagrado”, publicou o clube carioca nas redes sociais.

João Victor com a Seleção Sub-20

Com a camisa 4 do Flamengo, João Victor vem chamando a atenção nas divisões de base. Ele, inclusive, esteve presente nos jogos da Seleção Sub-20 contra o México, ambos em São Januário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.