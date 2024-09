Flamengo faz foto oficial do título do Mundial de Clubes Sub-20

Foto oficial do título do Mundial de Clubes Sub-20 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF)

Os Garotos do Ninho e a comissão técnica sub-20 do Flamengo fizeram, nesta sexta-feira (9), a foto oficial do título do Mundial de Clubes da categoria. O Rubro-Negro conquistou o troféu no dia 24 de agosto, quando venceu o Olympiakos, de virada, por 2 a 1. O confronto foi no Maracanã.

Para disputar a grande final, o time carioca venceu a Libertadores da categoria, batendo o Boca Juniors na decisão por 2 a 1, também de virada. Por outro lado, a equipe grega se classificou após vencer o Milan por 3 a 0 na Uefa Youth League.

Como foi a final do Mundial de Clubes Sub-20

Com o apoio da torcida rubro-negra, o Flamengo venceu o Olympiacos com gols de Caio Garcia e Felipe Teresa. O time da Grécia saiu na frente com Liatsikouras, aos nove minutos do segundo tempo. O primeiro gol rubro-negro saiu aos 28′, enquanto o segundo foi aos 47′.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.