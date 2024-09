Manchester United avança em projeto de novo estádio para 100 mil torcedores

O Manchester United deu mais um importante passo rumo à construção de um novo estádio com capacidade para 100 mil torcedores. Isto porque o clube firmou parceria com o Conselho de Trafford e a Autoridade Combinada de Grande Manchester para conduzir um estudo sobre o impacto do estádio no desenvolvimento da área de Trafford Wharfside.

A ideia é que o novo estádio se alinhe ao plano de crescimento da região metropolitana de Manchester. Dessa maneira, o prefeito, Andy Burnham, destacou a importância do futebol na estratégia de desenvolvimento da cidade.

“A Grande Manchester quer ser a maior região futebolística do mundo. Poucos lugares podem competir com a herança e o impacto global de nossos clubes. O futuro de Old Trafford é parte dessa história, e temos a chance de escrevê-la da maneira certa”, afirmou Burnham.

Além disso, o Manchester United já vinha avaliando a possibilidade de um novo estádio há alguns anos. As opções são uma grande reforma no Old Trafford, inaugurado em 1910, ou a construção de um estádio novo, mantendo o antigo para jogos das categorias de base e futebol feminino.

Construção de nova arena é prioridade para sócio majoritário do Manchester United

Ao mesmo tempo, com a chegada de Sir Jim Ratcliffe, que adquiriu 25% do clube no ano passado, o projeto ganhou força. Isto porque o bilionário vê a construção de uma nova arena como prioridade e quer uma decisão até o final deste ano. Ele é a favor de um estádio construído do zero.

Assim, a previsão é que o novo estádio esteja pronto até 2030. O projeto, que pode custar até 2 bilhões de libras (R$ 14,5 bilhões), pode contar com financiamento público, dado o impacto positivo que traria para o norte da Inglaterra. Além disso, a imprensa local já apelidou a futura casa do United de “Wembley do Norte”.

