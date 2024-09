Sávio é a estrela do Gigantes do Museu desta terça-feira

Sávio com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução)

O Museu da Pelada fará uma celebração especial na noite desta terça-feira (10), às 19h (de Brasília), ao Sávio, o Anjo Louro da Gávea. O encontro, que acontecerá no Cobal do Humaitá, no Rio de Janeiro, contará com a presença do ex-jogador e de torcedores do Flamengo.

O evento faz parte do “Gigantes do Museu”, e tem como principal objetivo resgatar a memória do futebol brasileiro.

“O futebol não é feito apenas de talentos intergalácticos. Os personagens folclóricos e carismáticos também têm seu espaço, refletindo a essência da pelada e do jogador esforçado, ainda que limitado. Nossa missão é preservar e compartilhar essas histórias para que a memória do futebol continue a inspirar”, disse jornalista Sérgio Pugliese, criador do Museu da Pelada.

A entrada ao evento é gratuita. O Cobal do Humaitá fica localizado na Rua Voluntários da Pátria, nos números 446 e 448.

