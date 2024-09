Venezuela x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Venezuela e Uruguai se enfrentam, nesta terça-feira (10), a partir das 19h, no Estádio Monumental de Maturín, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Os uruguaios estão na vice-liderança da qualificatória, com 14 pontos, enquanto os venezuelanos estão em quinto lugar e têm 9 pontos, logo atrás da Seleção Brasileira.

No retrospecto de 33 jogos ao todo entre as seleções, o Uruguai possui ampla vantagem, com 19 vitórias, enquanto a Venezuela venceu apenas cinco duelos. Outras nove partidas terminaram em empate.

Onde assistir

A partida entre Venezuela e Uruguai, aliás, terá a transmissão do Sportv2.

Como chega a Venezuela

Os venezuelanos voltam a campo após sofrer goleada para Bolívia por 4 a 0, em duelo disputado com altitude acima de 5000m em relação ao nível do mar. A equipe comandada por Fernando Batista, aliás, terá todos os jogadores convocados à disposição, sem desfalques por lesão ou suspensão.

Como chega o Uruguai

Do outro lado, o Uruguai vai para a partida após empate por 0 a 0 com o Paraguai dentro de casa. Na ocasião, o atacante Luis Suárez se despediu oficialmente da seleção e não vai para a partida, o que gerou até questionamentos da torcida.

Além disso, o técnico Marcelo Bielsa segue tendo problemas na escalação. Darwin Núñez, Araújo, Mathias Olivera, Bentancur e José María Giménez seguem suspensos pela Conmebol. Além disso, Piquerez, Viña, Arrascaeta e De La Cruz estão lesionados e nem sequer foram convocados. Fora isso, o time busca se com o melhor ataque da competição, com 13 marcados até o momento.

VENEZUELA x URUGUAI

Eliminatórias Copa do Mundo 2026 – 8ª rodada

Data-Hora: 10/9/2024, 19h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Maturín, em Monagas (VEN)

VENEZUELA: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio e Miguel Navarro; Yangel Herrera e José Martínez; Yeferson Soteldo, Cristian Cásseres e Eduard Bello; Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista.

URUGUAI: Rochet; Nández, Cáceres, Bueno e Saracchi; Valverde, Ugarte, Brian Rodríguez; Facundo Pellistri, Araújo, Cristian Olivera. Técnico: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

