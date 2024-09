Botafogo-SP vence o Goiás e se afasta do Z4 da Série B

O Botafogo-SP venceu o Goiás por 1 a 0, pela 25ª rodada da Série B, no Estádio Santa Cruz. Sabit Abdumlai fez o gol do triunfo. A equipe paulista, com o resultado, chegou ao quarto jogo sem perder, com dois empates e duas vitórias, e ampliou a diferença para a zona de rebaixamento.

Com 30 pontos, o Pantera está na 14ª colocação, com cinco a mais do que o CRB, primeiro time no Z4, mas com uma rodada a menos. Na 11ª posição, o Esmeraldino está com 34 pontos.

O jogo

Botafogo e Goiás fizeram um primeiro tempo equilibrado. A primeira boa chance aconteceu com Goiás, com Paulo Baya, que obrigou João Carlos a fazer defesa importante. O Esmeraldino, afinal, continuou no campo de ataque, até que Douglas Baggio, em cobrança de falta, levou perigo para Tadeu. Depois disso, Thiago Galhardo soltou uma bomba, fazendo João Carlos trabalhar novamente. As paralisações e divididas no meio-campo também marcaram a primeira etapa em Ribeirão Preto.

Na volta para a segunda etapa, o Pantera iniciou pressionando. Após esse início forte do Pantera, o Esmeraldino, aliás, conseguiu equilibrar o jogo, mas nenhuma das equipes chegava com perigo. Ambos os lados cometeram muitas faltas. Até que aos 37 minutos, o ganês Sabit Abdulai, aliás, acertou um belo chute com a perna esquerda, sem chances para Tadeu, marcando seu primeiro gol com a camisa do Pantera. Nos últimos minutos, o Goiás tentou pressionar, mas sem perigo.

Próximos jogos

Em seu próximo compromisso, o Goiás, aliás, enfrenta o Avaí, às 21h30 (de Brasília) dessa sexta-feira, no Serrinha. Já o Botafogo-SP, afinal, duela contra o Novorizontino, na mesma data, às 19h, no Jorjão.

Jogos da 25ª rodada da Série B

Quarta (4/9)

Vila Nova 1×0 CRB

Quinta (5/9)

Paysandu 0x1 Amazonas

Sábado (7/9)

Ituano 3×2 Mirassol

Brusque 0x1 Santos

Avaí 0x2 Sport

Domingo (8/9)

Ceará 2×1 Operário-PR

América-MG 3×0 Guarani

Coritiba 2×2 Novorizontino

Botafogo-SP 1×0 Goiás

Ponte Preta x Chapecoense – em andamento

