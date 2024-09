São Paulo oficializa ao STJD pedido de anulação de jogo contra o Fluminense

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) oficializou, nesta segunda-feira (9), o pedido do São Paulo de anular a partida contra o Fluminense. O caso está sendo analisado pelo presidente Luís Otávio Veríssimo Teixeira.

O clube paulista entende que houve “erro de direito” e a ação será analisada por Luís Otávio Veríssimo Teixeira, presidente do STJD.

“O São Paulo ingressou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva com Medida Inominada solicitando a impugnação da partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão. A medida foi protocolada no fim da tarde desta segunda, 9 de setembro”, diz parte do comunicado publicado.

O clube do Morumbi acredita que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro ao validar o gol de Kauã Elias que abriu a vitória do Fluminense. Na origem do lance, o árbitro deu vantagem para o Flu após falta de Calleri em Thiago Santos. Porém, Thiago Silva ajeitou a bola com a mão e cobrou falta. O árbitro foi ao VAR, mas validou o gol da equipe comandada por Mano Menezes.

Diante disso, o São Paulo, aliás, fez três solicitações ao STJD. O clube pede a impugnação do resultado, remarcação da partida e o afastamento do árbitro Paulo César Zanovelli (FIFA/MG) de partidas do clube.

Presidente do Fluminense se manifesta

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, disse que o clube paulista não tem fundamento para essa medida acontecer. Assim, o mandatário tricolor acredita que a anulação pode não acontecer.

“Tenho 25 anos de experiência na Justiça Desportiva e posso afirmar que não existe qualquer fato ou fundamento jurídico que justifique essa medida ajuizada pelo São Paulo. O São Paulo não tem razão em seu pedido porque não houve qualquer erro de direito no caso em questão que justifique anulação da partida”, afirmou Mário.

Árbitro não deixa claro a marcação em Fluminense x São Paulo

Após divulgação do áudio pela CBF, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli não deixa clara a sua marcação. Primeiramente, ele, aliás, afirma a Igor Junio Benevenuto, que estava como árbitro de vídeo, que deu a vantagem. Depois, ao rever o lance no monitor, afirma ter marcado a falta.

“Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)?’, afirma ele, antes de se afastar do monitor”, disse.

