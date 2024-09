Coutinho, do Vasco, ainda é dúvida para duelo decisivo com o Athletico-PR

A expectativa inicial era de que Philippe Coutinho retornasse diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira (11), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, o Vasco irá avaliar se o meia tem condições de embarcar para Curitiba, visto que ainda pode preservá-lo e adiar a sua volta aos gramados. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a presença do jogador ainda é dúvida no confronto que acontece às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, e vale uma vaga nas semifinais da competição nacional. No jogo de ida, em São Januário, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para seguir vivo na busca pelo bicampeonato.

Vale lembrar que o atleta não entra em campo desde o dia 3 de agosto. Na época, foi titular no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, em São Januário. O camisa 11, portanto, lesionou a coxa esquerda e já está recuperado há duas semanas, porém ainda não entrou em campo.

Quando ele iria retornar, recebeu o diagnóstico de Covid-19. Assim, ficou de fora do jogo com o Furacão pelo Campeonato Brasileiro. Além do duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, também contra o Furacão.

Por fim, a principal cautela do Vasco é em relação ao gramado sintético da Ligga Arena e a falta de ritmo do atleta. A questão física por pesar e tudo dependerá de uma avaliação nesta terça-feira (10).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.