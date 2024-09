Corinthians acerta empréstimo do meia Guilherme Biro

Guilherme Biro deixa o Corinthians e acerta com o Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians acertou o empréstimo do meia Biro para o Sharjah Football Club, dos Emirados Árabes Unidos, até 30 de junho de 2025. O atleta, inclusive, já foi liberado pelo Timão para começar os trabalhos no novo clube. Assim, não atua mais pelo Alvinegro em 2024. As negociações já estavam encaminhadas desde a semana passada.

O Sharjah pagará pelo empréstimo e estabelecerá um valor para a compra de Guilherme Biro ao final do período emprestado. Os valores ainda não foram divulgado. Aliás, antes de ser sondado pelo Sharjah, o jovem foi sondado pelo Wydad Casablanca, do Marrocos, mas as conversas não avançaram.

Aliás, o atacante Guilherme Biro já não vinha participando dos treinos do Corinthians no Joaquim Grava por conta dessas negociações. Dessa forma, o jovem deixa o Timão com 30 partidas pelo Timão (29 oficiais) e nenhum gol marcado. Dez dessas partidas foram em 2024. Apesar de ainda não ter feito gols como profissional, Guilherme Biro coleciona convocações para as categorias de base. Inclusive, ele tem títulos com as seleções brasileiras sub-15, sub-17 e sub-23. O menino, inclusive, chegou ao Timão há cerca de dez anos. Vida sem Guilherme Biro Provavelmente sem Guilherme Biro, O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (11/9) para encarar o Juventude pela Copa do Brasil. O duelo de volta das quartas de final da competição será realizado às 21 horas, na Neo Química Arena. No jogo de ida, o Timão perdeu por 2 a 1 para os gaúchos.