Após caos, Flamengo celebra alívio em DM às vésperas da Copa do Brasil

Já cantou o rubro-negro Diogo Nogueira: “Um novo dia sempre vai raiar e quando menos esperar clareou”. Os dias sombrios no Departamento Médico do Flamengo parece que estão chegando ao fim, e o clube recupera boa parte dos atletas às vésperas do confronto decisivo contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo aproveitou a – rara – pausa no calendário para recuperar o máximo de atletas possíveis para sequência da temporada. Entre os disponíveis para atuar em 2024, o DM, liderado por Márcio Tannure, só não liberou De La Cruz e Michael. Ou seja, o clube tem, de fato, dois desfalques para o próximo jogo – número que já ultrapassou seis na mesma partida.

Os atletas Cebolinha, Matías Viña e Pedro estão fora da temporada e só retornam aos gramados em 2025. O atacante, último a se lesionar sério, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em um treino da Seleção.

DM do Flamengo

Internamente, os profissionais têm celebrado o trabalho bem sucedido nas recuperações principalmente de Gabigol e Arrascaeta. A dupla ficou à disposição de Tite dentro do prazo planejado e deve, inclusive, ser utilizada entre os titulares.

Arrascaeta e Gabigol treinaram normalmente com bola nesta semana e, portanto, devem figurar entre os relacionados para quinta-feira (12). Com a lesão de Pedro e sem Carlinhos à disposição na Copa do Brasil, o atacante deve ganhar mais minutagem sob o comando de Tite nos próximos jogos. Para isso, disputa vaga com o companheiro Bruno Henrique – improvisado na função devido às escassas opções no setor.

O camisa 14, por sua vez, se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa que o tirou do clássico contra o Botafogo, no dia 18 de agosto. Arrascaeta seria peça fundamental para preencher o meio de campo contra o Bahia e, consequentemente, ter mais opções atuando em suas posições de origem. Há, no entanto, chances, mesmo que remotas, de De La Cruz ficar disponível até quinta-feira (12), e o DM tem trabalhado nisso.

Tite também volta a ter mais opções disponíveis no setor defensivo. Isso porque Léo Pereira, recuperado de entorse no tornozelo, e David Luiz, sem dores musculares, ficam à disposição da comissão para o jogo desta quinta-feira, no Maracanã.

O recém-chegado Michael se mantém, portanto, como única baixa confirmada para o próximo jogo do Flamengo – visto que Nico tem chances. Com lesão no músculo posterior da coxa direita, o atacante ficará de fora até mesmo das quartas de final da Libertadores.

Copa do Brasil

A volta dos lesionados ocorre em um momento crucial da temporada e deixa o Flamengo mais próximo ao nível de seus investimentos. Vale frisar que o Rubro-Negro não conta com seu pacotão de reforços para o jogo da Copa do Brasil. Ou seja, as novidades ficam pelo retorno dos jogadores que já disputaram o campeonato pelo clube em 2024.

Flamengo e Bahia se enfrentam no Maracanã, na noite da próxima quinta-feira (12), a partir de 21h45. O duelo vale vaga na semifinal da Copa do Brasil, e o Rubro-Negro, vencedor do jogo de ida, tem vantagem do empate.

