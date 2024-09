São Paulo aposta em retorno de Alan Franco diante do Atlético-MG

O São Paulo conta com o retorno do volante Alan Franco para a partida contra o Atlético-MG. Dessa forma, ele é uma aposta para o Tricolor Paulista reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final, no Morumbis, no final de agosto. A bola vai rolar para a partida de volta nesta quinta-feira (12), às 21h45, na Arena MRV.

Alan Franco não pôde jogar a partida de ida das quartas de final porque estava suspenso após ser expulso no duelo da volta das oitavas de final, contra o Goiás. Dessa forma, o volante argentino deve entrar no lugar do zagueiro Sabino.

O retorno é celebrado internamente também pelo fato de Alan Franco ter apenas quatro derrotas em 31 partidas pelo São Paulo nesta temporada: Vasco, Palmeiras, Fortaleza e, curiosamente, Atlético-MG, todas pelo Campeonato Brasileiro.

O São Paulo precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença sobre o Atlético-MG para avançar na Copa do Brasil. Triunfo por apenas um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis, enquanto novo tropeço classifica o Galo. Quem avançar, encara Vasco ou Athletico-PR na semifinal.

Alan Franco está com 27 anos e chegou ao São Paulo em janeiro do ano passado. Desde então, foram três gols e seis assistências em 63 partidas. O volante argentino conquistou dois títulos pelo Tricolor: Copa do Brasil de 2023 e Supercopa do Brasil de 2024.

Alan Franco defendeu o Independiente (ARG) e o Atlanta United (EUA) antes de chegar ao Tricolor.

