Presidente do Santos explica manutenção de Carille

Apesar de pedidos da torcida e até de demais membros da diretoria, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, está “fechado” com o treinador Fábio Carille. O dirigente destaca que o trabalho do técnico é bom e que trocas constantes não têm sido benéficas para o Peixe.

“É um erro mudar, já tivemos isso recentemente com temporadas com três ou quatro técnicos. Isso não fará com que o Santos tenha uma melhor apresentação, temos que aprimorar internamente para que a gente consiga valorizar o trabalho jogando bem. Faltam poucas rodadas, estamos lá em cima. É uma competição duríssima. Qual a nossa justificativa para mudar o trabalho?”, começou o presidente.

O presidente Marcelo Teixeira argumentou ainda que Carille tem pouco tempo de trabalho. O treinador está no Santos desde janeiro e foi contratado para conduzir o Peixe ao acesso e ao título da Série B. O Alvinegro está vivo nas duas disputas, mas o torcedor e ala da diretoria esperavam que os desafios já estivessem encaminhados.

“O trabalho do Carille é um trabalho curto, recente. Eu acredito que, por mais que o torcedor tenha a sua razão por querer ver sempre um Santos encantando, nós estamos disputando uma Série B. Essa é a nossa realidade. A realidade dessa competição é buscar a somatória de pontos para que estejamos sempre lá em cima buscando o acesso. É um erro avaliar o trabalho do treinador apenas por essa situação, temos que avaliar como um todo”, acrescentou o presidente.

O Santos está em segundo na Série B, com 43 pontos, um atrás do líder Novorizontino. Os dois times, inclusive, ainda se enfrentarão na competição. Depois, aparecem Mirassol (42), Vila Nova (42) e Ceará (39). Todos os citados têm o mesmo número de jogos: 25.

Dessa forma, o Santos de Carille depende apenas de seus esforços para ser campeão e, de quebra, subir. O próximo compromisso do Peixe, aliás, é neste domingo (15), contra o América-MG, na Vila Belmiro, às 16h. O Coelho, por sua vez, aparece em sétimo, com 38 pontos.

