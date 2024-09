Jogador precisa ser socorrido após desmaiar em jogo da terceira divisão do Uruguai

O futebol uruguaio passou por um susto na tarde do último domingo (8). O jogador Alejandro Isabella, do Alto Peru, apresentou sinais de desconforto e desmaiou durante um jogo da terceira divisão local, contra o Frontera Rivera. O zagueiro precisou ser socorrido, mas tem quadro de saúde estável e passa bem.

Inicialmente, o defensor apresentou sinais de desconforto durante a goleada do Frontera Rivera, por 4 a 0. Alejandro, então, desmaiou próximo à pequena área ao lado goleiro e companheiro de equipe. Jogadores do Alto Peru e do adversário prontamente começaram a sinalizar atendimento médico no campo, e a partida ficou paralisada.

A situação trouxe ainda mais apreensão após o caso de Juan Izquierdo, do Nacional, que ocasionou na morte do jogador. A ambulância também chegou prontamente nesse caso, e o médico do Frontera Rivera auxiliou Alejandro com um cilindro de oxigênio.

Jogador tranquiliza torcedores

Após os momentos de apreensão e realização de exames, Alejandro Isabella fez questão de tranquilizar os torcedores sobre seu estado de saúde. O Altos Peru também se manifestou sobre o ocorrido e atualizou o boletim médico do zagueiro.

“Estou fora de perigo. Tivemos uma partida complicada, em que exige muito do corpo. Me transferiram para emergência para verificar se tudo estava bem. Então, estou agradecido pelas pessoas que se preocupam comigo: colegas, auxiliares, torcedores e familiares”, tranquilizou o zagueiro.

O clube, por sua vez, informou que Alejandro já está em casa e passa por observação. O zagueiro deverá ser monitorado de forma integral antes de retornar às atividades pelo Alto Peru.

Conforme mencionado, a partida terminou com goleada do Frontera Rivera, por 4 a 0. A equipe, aliás, lidera a competição do torneio, com 20 pontos em dez partidas disputadas.

Uruguai em luto

O mundo do futebol ainda passa pelo luto da partida precoce e repentina de Juan Izquierdo, durante jogo contra o São Paulo, pela Libertadores. O jogador se sentiu mal e caiu, sozinho, no campo do Morumbis, em São Paulo. A comissão técnica iniciou os procedimentos 15 segundos após a queda do atleta, e a ambulância chegou poucos instantes depois.

Izquierdo precisou ser transferido à UTI Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, mas não resistiu. O jogador ficou internado por uma semana, mas seu quadro teve diagnóstico de irreversível e desligaram as máquinas.

