Ídolo do Flamengo, Filipe Luís elogia contratação de Alex Sandro: ‘Nível altíssimo’

Alex Sandro com a camisa do Flamengo - (crédito: Marcelo Caitano)

A lateral esquerda do Flamengo já contou com grandes nomes, como Júnior, Leonardo e Athirson. Um dos últimos ídolos da posição foi Filipe Luís, que atualmente comanda o time sub-20 rubro-negro. Na última segunda-feira (9), o treinador comentou a contratação de Alex Sandro, que chega para reforçar a posição que, anteriormente, sofreu a perda de Viña, lesionado. Assim, além de elogiar o camisa 26 da Gávea, Filipe aproveitou para enaltecer a janela de transferências do Mais Querido.

“Um cara espetacular. Nível altíssimo. Jogador de Copa do Mundo. Ele vem para somar e aumentar a concorrência com o Ayrton Lucas, e com a possível volta do Viña no ano que vem. A lateral está bem coberta. Ele é um jogador muito muito muito grande. Ele aceitou o desafio e não é fácil, tem que ter coragem para aceitar o desafio. Não só ele, o Alcaraz, Plata e Michael. São jogadores que vieram para somar. Foi uma janela de contratações excelente e magnífica para o Flamengo”, disse Filipe Luís ao “Ge”, em evento na Zona Oeste do Rio, no CFZ.

Conversa com Pedro

Aliás, Filipe Luís também falou sobre a lesão do atacante Pedro, que está fora da temporada. Dessa forma, o treinador disse que conversou com o jogador, e lamentou o ocorrido.

“Conversei com Pedro. Triste. Ele tem muita fé. Nada é por acaso. Espero que ele possa dar a volta por cima. Ele é espetacular e estava em um momento extraordinário”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.