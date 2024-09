Vinícius Fabri assina primeiro contrato profissional com o Santos

O meia Vinícius Fabri, considerado uma promessa do Santos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Peixe. Na prática, porém, ele continua defendendo as categorias de base. Aos 16 anos, o jogador firmou um vínculo válido até julho de 2027, com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 435,3 milhões na cotação atual).

Vinícius Fabri chegou ao Santos ainda na categoria sub-11 e passou por várias etapas, incluindo os times sub-13 e sub-15. Em junho de 2023, foi convocado pela primeira vez para as categorias de base da Seleção Brasileira.

“Estou muito feliz. Este é o meu primeiro contrato profissional, um sonho que tenho desde criança, e poder concretizá-lo pelo Santos é motivo de imenso orgulho. Agora, minha meta é continuar me dedicando para, em breve, integrar o time profissional, conquistar muitos títulos e retribuir a confiança que o clube está depositando em mim”, disse Vinícius Fabri.

Na temporada passada, Vinícius marcou um dos gols na final contra o Corinthians, que garantiu o título da Copa Nike para o Santos. Além disso, destacou-se no Campeonato Paulista sub-15, onde jogou 24 partidas, marcou oito gols e foi o artilheiro do time no estadual.

Em 2024, Vinícius Fabri passou a integrar o time sub-17, treinado por Elder Campos. Até o momento, ele participou de 24 partidas, marcando três gols nas competições do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista sub-17.

O Santos segue vivo nas duas competições. No Brasileirão, a equipe está nas quartas de final, enfrentando o Cruzeiro nas duas próximas semanas. Já no Campeonato Paulista, o Peixe lidera o grupo 23 e está perto de assegurar uma vaga na próxima fase.

