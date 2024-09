Zico faz alerta sobre lesões no Flamengo: ‘Preocupante’

Zico, o maior ídolo do Flamengo, falou sobre os casos de lesão que os jogadores do clube carioca têm sofrido. Nas últimas semanas, pelo menos nove atletas se lesionaram e desfalcaram o clube. Destes, três não atuam mais na temporada: Pedro, Cebolinha e Viña. Assim, o ex-jogador brincou que o Rubro-Negro tem que pedir para a Nasa investigar.

“Tem que se descobrir a razão, por que tem tanta lesão no Flamengo, principalmente musculares. Ter problema de joelho, tornozelo, pancada é uma coisa. Mas quase a mesma lesão para muita gente é preocupante. Tomara que descubram para que não aconteça com outros. É uma reta final, o Flamengo está em todas as competições. É hora de uma prontidão. Não custa nada fazer uma visita a São Judas Tadeu. Ajuda, dá uma limpeza. As pessoas têm que acreditar que as energias fora do campo são muito pesadas. Você tem que saber superar isso. Não custava nada pedir bênção. Com confiança, com fé para ajudar em outras situações. As pessoas estão perdendo a fé neste sentido. Duas, três (lesões)… agora, 10, 11… Tem que ser estudado. A Nasa precisa estudar esse caso (risos)”, brincou.

O eterno camisa 10 recebeu estrelas do futebol, na segunda-feira (9), no Centro de Futebol Zico (CFZ), no Rio de Janeiro. Além de falar sobre os casos de lesão, Zico também foi tietado pelo centroavante Carlinhos, que foi buscar o filho, Walace, que faz escolinha dentro do clube do Galinho de Quintino.

A festa teve direito a partida em comemoração à reforma do gramado. Portanto, os ex-jogadores Filipe Luís, Adriano, Diego Ribas, Djalminha, Sávio, Thiago Neves, Léo Moura e Thiago Coimbra, entre outros, marcaram presença no evento.

