Everson comemora quatro anos no Atlético: ‘Mudou minha história’

O goleiro Everson, sem dúvida, é um dos principais nomes da história do Atlético. Em setembro, ele completa quatro anos com a camisa do Galo e acumula uma importante galeria de troféus.

Após 255 jogos, 106 deles sem sofrer gols, Everson conquistou sete títulos: quatro campeonatos mineiros, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro e uma Supercopa do Brasil.

Com esses números, Everson reconhece que o Atlético fez toda a diferença em sua carreira.

“Foi a data que mudou minha história. Uma data especial. Uma apresentação sem muito alarde. O dia em que comecei a construir minha trajetória no Atlético-MG. Quatro anos de muitas alegrias e realizações, como a convocação para a Seleção”, salientou.

Everson começou a carreira no Guaratinguetá e, em seguida, transferiu-se para o River-PI. Na sequência, passou por Confiança e Ceará até chegar ao Santos. Por fim, foi indicado por Sampaoli para o Galo.

“Foi mais do que eu imaginava. Vim com a esperança de resgatar o prazer de jogar futebol. Mas dizer que teria esses títulos e todas as decisões foi mais do que eu imaginava”, destacou.

Momento mais complicado

Mesmo após vários títulos, Everson enfrentou críticas e um momento difícil. Neste ano, ele fez um forte desabafo após um jogo contra o Fortaleza. Além disso, o arqueiro desfalcou o Galo após lesionar o dedo mínimo da mão esquerda. Hoje, ele entende melhor a situação.

“Eu estava assistindo a minha entrevista e percebi o quanto estava fragilizado psicologicamente, apesar de estar trabalhando nisso há dois anos. Foi um momento em que precisei desabafar. Eu trouxe muita energia negativa de fora para dentro. Isso me consumiu. Acabei me responsabilizando muito mais do que deveria”, concluiu.

