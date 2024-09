Vídeo! Ídolos do Borussia jogam contra cem crianças em despedida dos gramados

Mais de 80 mil torcedores do Borussia Dortmund acompanharam um amistoso de veteranos, homenagens a dois ídolos e uma partida com cerca de 100 crianças no Signal Iduna Park. O evento ocorreu durante a paralisação do calendário por causa da Data-Fifa, no sábado (7), e as ações, principalmente envolvendo os jovens, repercutiu nas redes sociais.

Os poloneses Jakub Blaszczykowski e Lukasz Piszczek certamente viveram uma das maiores emoções diante das mais de 81 mil pessoas presentes no estádio. Além de receberem uma homenagem no Borussia, os ex-jogadores ‘jogaram’ uma partida contra um time composto por 100 crianças. O técnico do clube, Nuri Sahin, também participou da partida.

As homenagens a Jakub Blaszczykowski e Lukasz Piszczek ocorreram após os poloneses anunciarem aposentadoria. O evento marcou, portanto, a despedida dos, agora, ex-jogadores com os torcedores no estádio do BVB.

Uma publicação compartilhada por Borussia Dortmund (@bvb09)

Partida contra 100 crianças

A regra? Não ter regra. Valeu de tudo na experiência entre veteranos e aprendizes. Teve cobrança de pênalti, com marcação polêmica, diante de uma ‘mini muralha amarela’ e também teve comemoração alá Cristiano Ronaldo no time da garotada.

No pique de jogadores, como vislumbram o futuro, as crianças fizeram a tradicional saudação à Muralha Amarela. Assim ficou reconhecida a interação entre jogadores e o setor mais famoso da arquibancada do Signal Iduna Park.

Uma publicação compartilhada por 433 (@433)

Borussia Dortmund

O BVB retorna aos gramados após o período Data-Fifa, na sexta-feira (13), às 15h30, contra o Heidenheim, em casa. Depois, na quarta-feira, dia 18, estreia na Champions League. A partida contra o Club Brugge, desta vez fora de casa, está marcada para as 16h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.