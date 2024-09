Sem Coutinho, Vasco divulga relacionados para ‘decisão’ contra o CAP

Coutinho segue fora dos relacionados no Vasco - (crédito: Leandro Amorim)

Ao divulgar os relacionados para o duelo contra o Athletico, nesta terça-feira (10), o Vasco tirou uma das principais dúvidas do torcedor: Coutinho não está na lista e, por isso, não viaja com o elenco ainda nesta terça para Curitiba, onde o Cruz-Maltino enfrenta o Furacão, na quarta-feira (11), pela Copa do Brasil.

Sua participação era dúvida por conta do tempo inativo. Afinal, o jogador não entra em campo há 38 dias por conta de dois problemas físicos. Um, a lesão muscular na coxa esquerda; o outro, o diagnóstico de Covid-19.

LEIA MAIS: Diretor explica movimentação do Vasco no mercado: ‘Ter responsabilidade’

Assim, ele já não atua há seis partidas, participando de apenas alguns treinamentos com o restante do elenco. Nos últimos dias, fez programação especial, visando recuperar a parte física para o restante da temporada.

Além dele, outro jogador não listado é o reforço Maxime Dominguez. Afinal, o suíço não consta entre os inscritos para a atual fase da Copa do Brasil, que teve início ainda no fim de agosto, antes de sua contratação. Já Jean David e Puma Rodríguez, que defendem suas seleções na Data Fifa (Chile e Uruguai, respecitvamente), surgem na lista.

O mesmo vale para Rayan e Leandrinho – ambos estavam com a Seleção Sub-20 para amistosos contra o México. A diferença, porém, é que os brasileiros sequer viajaram, já que os jogos foram em São Januário, e já estão com o grupo. Já os estrangeiros ainda têm duelo nesta terça pela frente, precisando de uma logística diferente para seu retorno.

Jogo é decisivo

A partida ocorre nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, casa do Athletico. Por ter vencido a ida por 2 a 1, o Vasco tem a vantagem do empate para avançar à decisão. Caso perca por um gol de diferença, a disputa por pênaltis definirá o semifinalista da Copa do Brasil.

Lembrando que os times estão empatados em conquistas na referida competição. O Cruz-Maltino a venceu em 2011, enquanto o Athletico a ganhou em 2019.

Confira a lista de relacionados

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.