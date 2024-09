Japão goleia Bahrein e dispara no Grupo C das Eliminatórias da Ásia - (crédito: Marcelo Caitano)

O Japão mostrou que é questão de tempo a sua classificação para a a Copa do Mundo de 2026. Afinal, nesta terça-feira (10/9) pela segunda rodada do Grupo C das Eliminatórias da Ásia, foi até Bahrein para enfrentarem a seleção local. Os donos da casa estavam motivadíssimos. Afinal, na estreia, venceram a Austrália, fora de casa. Mas os japonenses nem tomaram conhecimento: 5 a 0.

Esta foi a segunda goleada do Japão, que na estreia golou por 7 a 0 a China. Assim, chega aos seis pontos e saldo de 12 gols. Como são seis seleções em cada um dos três grupos, duas vão direto à Copa (mas quem terminar em terceiro ou quarto vão à repescaghem). Com isso, nada indica que o Japão não ficará no G2.

Japão arrasador

Bahrein até que tentou. Mas só segurou o Japão até os 36 do primeiro tempo, quando Ueda, cobrando pênalti, abriu o placar. No segundo tempo, aos dois minutos, Ito recebeu pela direta e rolou para Ueda ajeitar e girar para fazer um bemo gol. Aí virou passeio. Afinal, aos 16, após ótima troca de passes, Uefa rolou para Morita entrar na área e ampliar. Três minutos depois, o Japão atacou pela esquerda Mitoma foi ao fundo e cruzou para Morita fazer 4 a 0. Enfim, ainda deu tempo para Ogawa deixar o dele.

Jogos da 2ª rodada das Eliminatórias da Ásia

Grupo A

Coreia do Norte 2×2 Qatar

Quirguistão 2×3 Uzbequistão

Emirados Árabes 0x1 Irã

Grupo B

Palestina 1×3 Jordânia

Omã 1×3 Coreia do Sul

15h – Kuwait x Iraque

Grupo C

Indonésia 0x0 Austrália

China 1×2 Arábia Saudita

Bahrein 0x5 Japão

Classificação

Grupo A: 1º Uzbequistão e Irã, 6 pontos; 3º Emirados Árabes, 3; 4º Coreia do Norte e Qatar, 1; 6º Quirguistão, zero

B: 1º Jordânia, Coreia do Sul, 4; 3º Iraque, 3; 4º Kuwait e Palestina, 1; 6º Omã, zero

C: 1º Japão, 4; 2º Arábia Saudita, 4; 3º Bahrein, 3. 4º Indonésia, 2; 5º Austrália, 1; 6º China, zero.

Regulamento das Eliminatórias da Ásia

Entender as regras desta eliminatória asiática não é tarefa das mais fáceis. Neste momento, são 18 concorrentes atrás de oito vagas. Veja abaixo:

Terceira fase garante 6 vagas

Esta é a fase atual. São 18 seleções divididas em três grupos. Os concorrentes jogam em turno e returno em seus grupos. As duas melhores de cada grupo se classificam diretamente para a Copa do Mundo.

Repescagem 1 garante 2 vagas

Mas haverá uma repescagem com os terceiros e quarto colocados de cada grupo. Dessa forma, estas seis seleções serão divididas em dois grupos de três. Os dois campeões de grupo se classificam diretamente pra a Copa do Mundo.

Repescagem 2

Os segundos colocados da repescagem 1 jogam um mata-mata. Assim, quem vencer este duelo vai para a repescagem mundial, na briga pelas duas últimas vaga para a Copa.

