Corinthians tenta cartada para ter Depay em Copa do Brasil

O Corinthians ainda não conseguiu regularizar o atacante Memphis Depay para a sequência da Copa do Brasil, mesmo em caso de classificação sobre o Juventude nesta quarta-feira (11). No entanto, o Timão tentará usar uma “carta na manga” para usar o centroavante nas fases adiante.

Exlplica-se: o prazo para a regularização de novos atletas encerrou-se na última segunda-feira (09). No entanto, o Corinthians não recebeu um documento essencial da federação espanhola, responsável pelos registros dos jogadores no futebol local, o que impediu a conclusão dos trâmites no Brasil. Assim, o clube pretende argumentar com a CBF que a falta do documento foi culpa da Real Federação Espanhola, e não do próprio Timão.

Conheça mais sobre Memphis Depay

Segundo o Corinthians, a documentação completa foi apresentada à CBF dentro do prazo, mas a ausência do último documento, que deveria ser fornecido pela federação espanhola, comprometeu o registro de Memphis. O contrato de Memphis Depay foi registrado no BID apenas na manhã desta terça-feira, após o recebimento do documento pendente, mas já fora do prazo para inscrição na Copa do Brasil.

O atacante holandês, que vinha do Atlético de Madrid, precisava da autorização da entidade espanhola para a conclusão do processo. Embora o Corinthians esteja tentando regularizar a situação para permitir a participação de Memphis nos possíveis jogos de semifinal e final, o clube acredita que a chance de a CBF conceder uma exceção é remota.

Para a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, o Corinthians está em melhores condições. O prazo para inscrever Memphis no torneio continental é até sexta-feira, enquanto para o Brasileirão a data-limite é 20 de setembro.

Já o peruano André Carrillo, outro reforço anunciado pelo Corinthians nesta semana, não enfrenta esse problema. O meia foi inscrito no BID na segunda-feira e está liberado para participar das três competições.

