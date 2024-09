Alex Telles é apresentado no Botafogo: ‘Quis voltar ao Brasil para um bom projeto’

Alex Telles, o último reforço do Botafogo nesta temporada, foi apresentado na tarde desta terça-feira (10) no Estádio Nilton Santos. O lateral, que vai usar a camisa 13, falou sobre a sua escolha de voltar a jogar no Brasil.

“Quero transcender a vocês a minha felicidade. Saí do Brasil com 20 anos, estou voltando com 32, casado, com uma filha e a esposa grávida, é um momento muito especial na minha vida. Tudo culminou para estar aqui nesse momento, no clube, porque eu quis voltar para o Brasil por um bom projeto, com ambição. Isso sempre faz parte da minha carreira”, disse.

Além disso, Alex Telles, que jogou a última Copa do Mundo pelo Brasil, contou que não foi difícil escolher o Botafogo. Aliás, ele pretende ainda defender a seleção.

“Não foi uma decisão difícil. O Botafogo é o clube que mais levou jogadores à Seleção Brasileira, um time de muita história no futebol brasileiro. Juntei minha ambição e minha vontade de vencer títulos com o projeto do Botafogo”, contou.

Alex Telles e a estreia pelo Botafogo

Apesar da negociação entre o Botafogo e Alex Telles ter sido rápida, o jogador ficou uma semana sem treinar por conta de viagem e mudança de país. Contudo, já treina com a equipe carioca desde segunda-feira (9) e falou da possibilidade de jogar contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, no sábado (14).

“Se depender de mim com certeza vou querer jogar, mas é o mister que decide. Estou aqui para dar o meu melhor”, afirmou.

O jogador assinou com o Alvinegro até dezembro de 2026. Ele ainda não está regularizado, no entanto, o clube carioca vai inscrevê-lo a tempo de enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão. Além disso, Alex Telles também vai poder disputar as quartas de final da Libertadores. Alex Telles se junta a Cuiabano, Marçal e Hugo como opção na posição.



