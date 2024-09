Patrocinadora do Flamengo faz post misterioso e indica reforço

Com o departamento médico cheio, o Flamengo segue atento ao mercado. E uma publicação nesta terça-feira (9) da PixBet, patrocinadora máster do Rubro-Negro, agitou a torcida flamenguista, que ligou o post a uma possível contratação que possa estar chegando ao clube carioca.

O post faz a seguinte pergunta: Qual é o melhor prato francês? – e responde – Me: ratatouille. Dessa forma, os torcedores ligaram a publicação à vinda de Martial, uma vez que o jogador é francês. Além disso, ele já estava no radar do Flamengo nos últimos dias, principalmente após a lesão de Pedro.

A PixBet, por sua vez, chegou a fazer esse tipo de ‘brincadeira’ em outra contratação recente do Rubro-Negro: Michael. No entanto, a patrocinadora acabou postando antes de o clube anunciar oficialmente.

Martial no Flamengo

Como Martial está sem vínculo com nenhum clube, ele ainda pode assinar contrato com qualquer equipe. No entanto, os valores que o jogador pediu tornaram-se um empecilho para as negociações entre as partes. Além de pelo menos três anos de contrato, o atacante pretende receber cerca de R$ 2 milhões por mês. Dessa forma, a diretoria do Rubro-Negro só vai avançar na negociação caso o valor diminua.

O francês começou sua carreira profissional no seu país, mas ganhou notoriedade na Inglaterra, defendendo o Manchester United por oito temporadas. Contudo, alguns problemas físicos afetaram Martial ao longo da carreira e ele está livre no mercado desde julho. Aos 28 anos, o atacante francês não atua desde dezembro do ano passado.

Desfalques no ataque

Pelo menos nove jogadores do Flamengo se lesionaram nas últimas semanas. No entanto, três deles não atuam mais na temporada: Viña, Cebolinha e Pedro. Destes, dois eram titulares absolutos de Tite no ataque. Assim, mesmo com Gabigol, Carlinhos e Bruno Henrique, o Rubro-Negro foi atrás de um atacante para substituir Everton e, por isso, Michael retornou ao clube. Agora, com a lesão de Pedro, mesmo com outros jogadores para a posição, o clube carioca não descarta a chegada de um reforço.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.