Mega Drift Brasil é uma das atrações do fim de semana em Brasília

O Mega Drift Brasil está de volta a Brasília com a final do campeonato, em parceria com a Ultimate Drift. O evento ocorrerá em 14 e 15 de setembro, no estacionamento da Granja do Torto. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos pela internet (clique aqui para acessar), a partir de R$ 40.



A final terá presença de mais de 50 pilotos, entre eles, Marcio Kabeça, que coleciona dois prêmios de campeão brasileiro, um da Copa Brasil em 2022 e o de vice em 2020; a vencedora do Drift Fight de 2022, Valentina Piaz; o primeiro colocado do Brasileiro Light de 2021, Lucas Medeiros, atual dono do troféu do Mega Drift e do Campeonato Brasileiro de drift; e o profissional do drift, João Barion, que promete trazer a mesma emoção do reality Hyperdrive, da Netflix, para a pista de corrida.

"O drift é um esporte que traz uma sensação única para o pessoal e vem cada vez mais conquistando o coração das pessoas. Nosso objetivo é levar ele não só para os fãs que já são da casa, mas também que todos os curiosos se sintam atraídos e bem-vindos para conhecer", comenta Gustavo Carvalho, organizador do Mega Drift Brasil.

Serviço

Mega Drift Brasil

Quando: 14 e 15 setembro

Local: Granja do Torto

Horário: A partir das 10h

Ingressos: www.megadriftbrasil.com.br

Valor: A partir de R$40