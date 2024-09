Vai lotar? Fluminense divulga parcial de ingressos para jogo da Libertadores

O Fluminense divulgou, na tarde desta terça-feira (10), a parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Libertadores. Segundo o próprio clube, mais de 40 mil pessoas já garantiram sua entrada para o jogo de ida, que ocorre na próxima quarta-feira (18), no Maracanã.

Sendo assim, este será o terceiro jogo seguido no Maior do Mundo que o Flu colocará mais de 40 mil pessoas. O mesmo ocorreu no último compromisso da equipe na temporada, contra o São Paulo (42.590 pagantes), e contra o Grêmio (43.450), penúltimo jogo do Flu no Maraca.

Em todos os casos, a torcida deu sorte. Afinal, o time de Mano Menezes venceu as duas partidas. Contra o Tricolor paulista, pelo Brasileirão, por 2 a 0 – gols de Kauã Elias e Keno.

Já contra o Tricolor gaúcho, vitória de 2 a 1 e, então, vaga garantida nos pênaltis, em duelo que valia pelas oitavas de final da Libertadores. Assim, ao entrar em campo contra o Atlético-MG, a torcida do Fluminense ultrapassará a marca de 40 mil pessoas pelo terceiro jogo seguido no Maracanã.

Público pagante dos últimos jogos do Fluminense no Maracanã

2 x 0 São Paulo (Brasileirão), dia 1/09 – 42.590 pagantes

2 (4) x (2) 1 Grêmio (Libertadores), dia 20/08 – 43.540 pagantes

0 x 0 Corinthians (Brasileirão), dia 17/08 – 29.017 pagantes

2 x 2 Juventude (Copa do Brasil), dia 08/08 – 36.970 pagantes

